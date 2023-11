Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII: hausse de 18,1% du résultat net pdg au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - SII publie un chiffre d'affaires de 538 ME au titre du 1er trimestre de l'exercice 23/24, un chiffre en hausse de 12,8% par rapport à la même période un an plus tôt et conforme aux objectifs annoncés.



'Dans un contexte difficile marqué par un calendrier offrant 3 jours ouvrés de moins, une conjoncture économique de ralentissement et un contexte géopolitique délicat, cette performance est à souligner', fait remarquer la société.



Dans le même temps, le résultat opérationnel d'activité a progressé de 9,9% pour atteindre 49,8 ME, tandis que le résultat net part du groupe ressort à 41 ME (+18,1%).



SII précise que compte tenu de l'évolution du climat géopolitique et économique à l'échelle mondiale, la projection sur un horizon de temps supérieur au trimestre est difficile.



Le groupe SII confirme s'attendre à réaliser une croissance comprise entre 7 et 10% pour le troisième trimestre de cet exercice 2023/2024.





