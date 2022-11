Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SII: en négociations pour acquérir Metanext information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - SII annonce être en négociations exclusives avec les actionnaires de Metanext, en vue de l'acquisition de 100% du capital de cette entreprise de services numériques spécialisée dans le cloud, ayant réalisé un chiffre d'affaires 2021 d'environ 18 millions d'euros.



Disposant d'une équipe de 160 consultants, implantée en Ile-de-France et à Lyon, Metanext adresse les problématiques fonctionnelles et métiers de clients, grands comptes et entreprises de taille intermédiaire.



Au travers de cette acquisition, SII accélèrerait son développement sur l'expertise Cloud et attend des synergies commerciales, géographiques et métiers. Elle serait financée intégralement en numéraire et sa finalisation pourrait intervenir d'ici quelques mois.