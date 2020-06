Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII : en hausse de 2% après ses résultats annuels Cercle Finance • 10/06/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% ce matin après l'annonce de ses résultats annuels. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 mars 2020 s'établit à 676,3 ME, en croissance de 7,1% par rapport à fin mars 2019. La croissance organique ressort à 7,3%. Le groupe affiche un résultat opérationnel d'activité de 44,16 ME. La marge opérationnelle d'activité s'établit à 6,53%. Le résultat net ressort à 26,41 ME, soit une marge nette de 3,90%. ' Le premier trimestre 2020/2021, incluant une période de confinement et le début du déconfinement, devrait faire ressortir une baisse de chiffre d'affaires comprise entre -8% et -10% (impact de change inclus) par rapport à l'exercice précédent ' indique le groupe. ' A ce stade, le consensus attend sur 2020-21 660 ME de CA (-2,8%) et un EBITA de 41,2 ME (-10,6%), qui pourrait s'avérer trop prudent au vu de la très bonne résistance du groupe dans le contexte actuel, notamment grâce à son activité à l'International ' indique Invest Securities.

Valeurs associées SII Euronext Paris +3.88%