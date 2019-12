Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII : en forte hausse, publication 'solide' selon un analyste Cercle Finance • 11/12/2019 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 2% après la publication de ses comptes semestriels hier soir. Le bureau d'études Portzamparc confirme son conseil d'achat sur l'action. L'objectif visé est de 30,4 euros. Selon une note, cette publication de SII est 'solide', puisque le groupe 'enregistre l'une des plus fortes croissances des résultats de son secteur'. Alors que la marge opérationnelle du semestre a pris 30 points de base, à 7,2%, Portzamparc est confiant dans le fait qu'à terme, elle atteindra aux environs de 8 à 9%.

Valeurs associées SII Euronext Paris +2.27%