SII dans le rouge : message prudent sur les perspectives

(AOF) - L’action SII perd 2,52% à 46,35 euros, la publication de résultats semestriels en ligne s’accompagnant de commentaires prudents sur les perspectives. Le résultat opérationnel d’activité a progressé de 26,5% à 45,32 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 9,50% contre 9,52%, un an auparavant.

" Cette performance est portée par les effets positifs de l'organisation déployée depuis plusieurs exercices, la mutualisation des outils de travail et de management mais aussi par des TACE moyens (taux d'activité congés exclus) atteignant des niveaux optimums ", a commenté le spécialiste des métiers de l'ingénieur.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 477,3 millions d'euros en croissance de 26,8%.

" Malgré le contexte macroéconomique actuel qui réduit nettement la visibilité, nous abordons le second semestre avec confiance et enthousiasme. " a commenté Eric Matteucci, Président du Directoire. Le groupe reste ainsi attentif à l'évolution du contexte sanitaire, géopolitique et économique à l'échelle mondiale.

" Ce contexte rend complexe les projections ", a souligné le spécialiste des métiers de l'ingénieur. Pour autant, SII s'attend toujours à réaliser une croissance organique supérieure à 15% pour le troisième trimestre.

Réagissant à cette publication, Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat SII. Le bureau d'études souligne que la performance opérationnelle est conforme aux attentes. Il précise qu'il est un peu plus prudent sur ses prévisions de marge. Le broker cible un résultat opérationnel d'activité de 24 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023, dont 14 millions au second semestre. A l'international, il prévoit un résultat opérationnel d'activité de 69 millions d'euros sur l'exercice 2022-2023, dont 34 millions au second semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.