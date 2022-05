SII : croissance organique de 27% en 2021-2022

(AOF) - Le groupe SII a réalisé sur l’exercice 2021-2022 (clos fin mars) un chiffre d’affaires de 828,9 millions d'euros, en hausse de 26,7% (+27% à périmètre comparable et à taux constants). Cette performance historique a été réalisée dans un contexte incertain toujours troublé par la crise sanitaire et plus récemment, par la situation géopolitique en Ukraine. Au dernier trimestre de l’exercice, le chiffre d’affaires a franchi pour la seconde fois consécutive les 200 millions d'euros, à 239,9 millions, en progression de 30,7%.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires à l'International atteint 445,5 M€ et affiche ainsi une hausse de 31,5%. Tous les pays contribuent positivement à cette performance : la Pologne (+33,8%), l'Espagne (+27,9%), l'Allemagne (+1,0%), la Roumanie (+58,7%), le Chili (+41,8%), la Belgique (+89,6% dont +10,2% en organique), le Canada (+31,2%), le Royaume-Uni (+46,3%), le Maroc (+45,4%), la République Tchèque (+62,4%), les Pays-Bas (+10,0%) et la Colombie (+22,1%).

"Notre équipe en Ukraine (30 personnes), qui intervient en appui de projets initiés en Allemagne, poursuit son activité avec beaucoup de difficultés", précise le groupe de services informatiques.

Le groupe a également déclaré qu'il allait afficher une amélioration de sa marge opérationnelle par rapport au niveau d'avant crise sanitaire. SII précisera ses ambitions annuelles 2022-2023 lors de la publication de ses résultats annuels mais entend continuer à délivrer une croissance organique significative sur le prochain exercice.

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.