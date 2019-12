SII : confirme ses objectifs pour l'exercice

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaire du groupe s'établit à 325,90 ME au 1er semestre en hausse de 10,2% par rapport à fin septembre 2018. La croissance organique enregistre une progression 10,4%.

En France, le chiffre d'affaires s'inscrit à 169,20 ME, en hausse de 7,1% par rapport au premier semestre 2018/2019.

Le résultat opérationnel est en progression de 14,6% à 23,33 ME sur le semestre. Le résultat opérationnel international progresse de 17,0%. En France, il est en hausse de 11,3%. Le résultat net ressort en hausse de 8,2% à 14,77 ME, après prise en compte du résultat financier et des impôts.

Le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2019/2020. Il vise un chiffre d'affaires compris entre 675 et 700 ME, soit 7 à 11% de croissance et une progression du résultat opérationnel au même rythme.