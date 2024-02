Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SII: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 11% information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - SII publie un chiffre d'affaires de 287,8 ME au titre du 3e trimestre de son exercice 23/24 (soit oct-nov-dec), en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt (+6% en organique).



'À l'image du contexte macroéconomique, tous nos principaux marchés sont marqués par une dynamique plus faible que lors des deux derniers exercices', souligne néanmoins SII.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA ressort à 826,1 ME, en hausse de 12,2% (+8,4% en organique).



SII indique que les premières semaines de l'année 2024 n'ont pas inversé la la tendance observée au cours de ces 9 premiers mois.



La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris dans une fourchette de 1,12 et 1,13MdsE qui représenterait une croissance annuelle du chiffre d'affaires d'environ 10% toujours supérieure aux performances du secteur.





