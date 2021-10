Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII : acquisition de ANANKEI BV, société belge de conseil IT information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - Le Groupe SII annonce renforcer sa présence en Belgique à travers l'acquisition de la société ANANKEI BV, à Louvain. ANANKEI BV est une entreprise de conseil IT, spécialisée en infrastructure et télécom, et qui accompagne la transformation digitale des entreprises belges depuis plus de 15 ans. En 2020, cette structure a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros avec un effectif de 100 personnes. Le Groupe SII compte sur cette opération pour élargir son offre de services en Belgique dans des secteurs stratégiques, et renforcer sa proximité avec un ensemble de clients grands comptes.

Valeurs associées SII Euronext Paris 0.00%