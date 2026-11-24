SIH Partners s'allège au capital d'Hugo Boss après la prise de contrôle par Frasers

Le fonds d'investissement américain SIH Partners, géré par le groupe de trading quantitatif Susquehanna International Group (SIG), s'est allégé au capital de Hugo Boss à la suite d'une cession d'instruments financiers, apprend-on dans un avis financier publié mardi.

Le fonds d'investissement américain SIH Partners, géré par le groupe de trading quantitatif Susquehanna International Group (SIG), s'est allégé au capital d'Hugo Boss à la suite d'une cession d'instruments financiers, apprend-on dans un avis financier publié mardi.

En date du vendredi 20 novembre, le fonds basé à Wilmington (Delaware) ne détenait plus au total que 19,62% des droits de vote du groupe allemand de prêt-à-porter, contre 24,93% lors de sa précédente notification.

Plus précisément, SIH Partners possédait directement 0,82% des droits de vote et 18,80% sous la forme de produits dérivés, peut-on lire dans le document.

Cette réduction de participation intervient alors que le distributeur Frasers Group, propriété du milliardaire britannique Michael Ashley, est récemment devenu actionnaire majoritaire de Hugo Boss avec une participation directe dépassant les 50% des droits de vote, ce qui s'est traduit par une refonte totale de l'équipe de direction du confectionneur de Metzingen.

A la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss reculait de 0,3% à 37,7 euros mardi matin dans les premiers échanges. Le titre conserve encore un gain de 4,1% cette année.

A Londres, Frasers reculait de 0,7% à 922,5 pence au même moment, mais affichait une hausse de quasiment 20% depuis le 1er janvier.