Dans un avis adressé à l'AMF, SIH Partners (Susquehanna International) a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 novembre 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de Renault.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Renault détenues par assimilation, à la suite de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus au déclarant.

SIH Partners a précisé détenir indirectement, à l'issue de ce franchissement, 14 960 498 actions Renault représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et 3,81% des droits de vote du constructeur automobile au losange.