Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : va racheter pour 73 millions d'euros d'actions Cercle Finance • 25/02/2021 à 12:28









(CercleFinance.com) - Signify a annoncé jeudi qu'il avait démarré un programme de rachats d'actions de l'ordre de 73 millions d'euros visant à alimenter les régimes d'intéressement et de rémunérations en titres proposés à ses salariés. Le spécialiste néerlandais de l'éclairage indique qu'il prévoit de faire l'acquisition d'un montant maximum de deux millions de ses propres actions, soit l'équivalent de 1,6% de son capital. Le programme, qui débute aujourd'hui, s'achèvera dans le courant du deuxième trimestre, précise le groupe dans un communiqué.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -0.38%