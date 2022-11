Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify: une ancienne d'IBM et Philips proposée au conseil information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 14:30









(CercleFinance.com) - Signify a annoncé mardi qu'il comptait proposer à ses actionnaires la nomination de Sophie Bechu en tant que membre de son conseil de surveillance.



Le spécialiste néerlandais de l'éclairage rappelle que cette femme d'affaires franco-américaine âgée de 61 ans a notamment occupé, entre 2016 et 2022, le poste de directrice opérationnelle chez Philips.



Elle avait auparavant travaillé pour IBM pendant une trentaine d'année.



Dans un communiqué, Signify explique que Sophie Bechu va lui faire bénéficier de sa profonde connaissance du marché américain, un segment auquel il attache une importance croissante depuis le rachat de Cooper Lighting Solutions en 2020.



Ses actionnaires seront appelés à se prononcer sur sa nomination en mai 2023.





Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam +0.47%