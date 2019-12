Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : un analyste vise une valorisation plus importante Cercle Finance • 13/12/2019 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,6%. Berenberg maintient sa recommandation 'acheter' sur Signify, avec un objectif de cours de 33 euros, après avoir passé une journée avec la direction du groupe néerlandais en Suisse. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a déclaré que la valorisation actuelle de l'action ne prend pas en compte le retour probable de la croissance sous-jacente du chiffre d'affaires au cours des 2-3 prochaines années, ni l'opportunité d'amélioration continue de la marge. De plus, l'acquisition de Cooper Lighting améliore non seulement les bénéfices, mais accroît également la taille aux États-Unis, les revenus de la division professionnelle de Signify augmentant de 4 à 5 fois. A ce titre, le groupe pourrait devenir le numéro deux du marché Acuity, a déclaré Berenberg.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam +1.33%