Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Signify: trimestre en ligne, mais les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Signify a publié vendredi des résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes mais ses prévisions pour 2024 ont déçu et le titre reculait de 4% en milieu de matinée à la Bourse d'Amsterdam.



Le spécialiste néerlandais de l'éclairage a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,73 milliard d'euros pour le quatrième trimestre, en baisse de 12,3% en données publiées.



Son bénéfice net s'est établi à 59 millions d'euros, contre 86 millions d'euros un an plus tôt.



Si les analystes saluent le montant confortable du flux de trésorerie libre dégagé l'an dernier par l'entreprise - de 586 millions d'euros à comparer avec 445 millions en 2022 - ils jugent ses perspectives un peu décevantes.



Pour 2024, Signify a déclaré viser une marge d'Ebitda ajustée en amélioration de 0,5 point de pourcentage par rapport aux 10% enregistrés sur l'ensemble de l'exercice 2023, alors qu'il a fini le quatrième trimestre sur une marge de 12%.



Et si le groupe a également annoncé une hausse de son dividende annuel, qui va passer de 1,50 à 1,55 euro, le titre était boudé vendredi matin sur Euronext Amsterdam, affichant une baisse de 4,4% à 11h30.





Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -4.58%