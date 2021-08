Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Signify s'adjuge près de 3% à Amsterdam, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'sous-performance' à 'neutre' sur le titre du fournisseur de solutions d'éclairage, avec un objectif de cours remonté de 32 à 50 euros. 'Nous voyons des fondamentaux en amélioration en construction non-résidentielle et du soutien supplémentaire de la part des initiatives publiques d'infrastructures et écologiques', estime le broker, qui remonte ses prévisions et juge la valorisation 'guère exigeante'.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam +2.43%