Signify: sortie programmée de l'indice AEX

(CercleFinance.com) - Signify va sortir de l'AEX à partir du vendredi 27 mars au soir après à peine deux années au sein de l'indice vedette de la Bourse d'Amsterdam, a annoncé hier soir soir Euronext.



Le spécialiste de l'éclairage, dont les performances financières ont régulièrement déçu, sera remplacé à compter du lundi 20 mars par le groupe bancaire ABN Amro, qui fera son retour dans l'AEX après deux ans d'absence.



Suite à ces annonces, le titre Signify avançait de 0,3% mercredi en fin de matinée, tandis que l'action ABN Amro se repliait de 0,1%.



Après une baisse de l'ordre de 37% de son cours de Bourse ces deux dernières années, la valorisation de Signify n'atteint plus que 4,3 milliards d'euros à l'heure actuelle.



Depuis ses plus bas atteints au printemps 2020, la valorisation d'ABN Amro a, au contraire, plus que doublé ces dernières années pour désormais représenter une capitalisation boursière de 7,5 milliards d'euros.





