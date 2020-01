Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : signature de nouvelles facilités de financement Cercle Finance • 07/01/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Signify annonce la signature de nouvelles facilités de financement pour remplacer les prêts à termes actuels de 740 millions d'euros et 500 millions de dollars, ainsi que sa facilité de crédit rechargeable de 500 millions d'euros qui devait expirer en mai 2021. La nouvelle structure consiste en prêts à termes de 400 millions d'euros et 275 millions de dollars avec une maturité de trois ans, et de 340 millions d'euros et 225 millions de dollars avec une maturité de cinq ans. La nouvelle facilité de crédit rechargeable multi-devises, toujours de 500 millions d'euros, a quant à elle une maturité de cinq ans, avec deux options d'extension d'une année chacune. Ces nouvelles facilités ont des termes similaires aux précédentes.

