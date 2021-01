Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : proposition d'un dividende extraordinaire Cercle Finance • 13/01/2021 à 07:26









(CercleFinance.com) - Signify annonce proposer un dividende extraordinaire de 170 millions d'euros (1,35 euro par action), montant conforme à la proposition pour 2019 retirée pendant la crise sanitaire, et qui s'ajoutera au dividende ordinaire pour 2020. Le spécialiste néerlandais de l'éclairage a également l'intention de rembourser un minimum de 350 millions d'euros de dette en 2021, confirmant son engagement à poursuivre le désendettement vers un ratio dette nette/EBITDA inférieur à un d'ici fin 2022. Sur la base de chiffres préliminaires, Signify table pour 2020 sur une croissance des ventes comparables d'environ -12,7%, une marge d'EBITA ajustée d'environ 10,7% (+30 points de base) et un free cash-flow annuel d'environ 815 millions d'euros.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam 0.00%