Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : programme de rachats d'actions achevé Cercle Finance • 01/09/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions d'éclairage Signify indique avoir achevé son programme de rachats d'actions annoncé le 30 juillet, ayant racheté lundi 27.500 actions à un prix unitaire moyen de 28,39 euros, soit un montant déboursé de 0,8 million d'euros. Au total, le Néerlandais a ainsi racheté 1,15 million d'actions pour un montant de 32 millions d'euros dans le cadre de ce programme, titres qui serviront à couvrir ses obligations liées à ses plans d'incitation de performance à long terme et à d'autres plans d'actionnariat salarié.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -0.07%