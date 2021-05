Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : programme de rachat d'actions finalisé Cercle Finance • 11/05/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Signify a annoncé mardi avoir bouclé le programme de rachats d'actions destiné à alimenter les régimes d'intéressement et de rémunérations en titres proposés à ses salariés. Le spécialiste néerlandais de l'éclairage indique avoir racheté 1,7 million de ses propres titres pour un montant de 72,1 millions d'euros dans le cadre du programme, qui avait débuté fin février. Le programme s'est achevé hier avec l'acquisition de 12.728 actions à un prix moyen unitaire de 50,2 euros, précise-t-il dans un communiqué. Le titre perd actuellement 1,8% à 49,5 euros sur Euronext Amsterdam.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -1.97%