Signify: programme de rachat d'actions achevé

(CercleFinance.com) - Signify indique avoir achevé son programme de rachat d'actions annoncé le 24 février, destiné à couvrir ses obligations liées à ses plans d'intéressement à long terme en actions de performance et autres plans d'actionnariat salarié.



Dans le cadre de ce programme, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a racheté en tout 850.000 de ses propres actions pour un montant déboursé de 35,5 millions d'euros (dont 8,4 millions sur la semaine écoulée).





