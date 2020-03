Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : perspectives suspendues, dividende retiré Cercle Finance • 27/03/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - Signify a décidé de suspendre ses perspectives financières pour 2020 et de retirer la proposition de verser un dividende de 1,35 euro par action, a annoncé le groupe néerlandais de l'éclairage. Citant le niveau élevé d'incertitude et la visibilité très limitée sur le déroulement de la crise de Covid-19, Signify a également décidé de reporter sa journée des investisseurs, qui devait avoir lieu le 18 juin à Londres. Une nouvelle date sera annoncée en temps voulu, a précisé la direction. Une fois les conditions de marché stabilisées, Signify prévoit de revoir sa proposition de versement de dividende, a ajouté le groupe.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -3.52%