Signify: optimiste sur ses économies, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - Signify grimpe en Bourse ce vendredi après avoir prédit des économies de plus de 200 millions d'euros en rythme annualisé grâce à la mise en oeuvre de nouvelles mesures structurelles.



Le spécialiste néerlandais de l'éclairage a dévoilé ce matin une nouveau modèle opérationnel, composé de quatre grandes lignes de métier, avec l'objectif affiché d'améliorer l'expérience client et la vitesse d'exécution des décisions.



Son activité sera désormais articulée autour des solutions pour les professionnels (LED et systèmes connectés pour les entreprises), de l'offre grand public (incluant notamment les marques Philips Hue et WiZ), de l'activité à destination des industriels (OEM) et d'une division dite 'commerciale' proposant éclairage spéciaux, projection digitale et matériel électronique.



Ces changements, qui seront implantés l'an prochain, devraient être achevés pour la plupart d'ici au deuxième trimestre, précise Signify dans un communiqué.



Suite à ces annonces, le titre prenait plus de 6% vendredi vers 11h15 sur Euronext Amsterdam, signant la plus forte hausse de l'indice AMX des moyennes capitalisations néerlandaises.





