Signify: objectif de marge revu à la baisse information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 12:17

(CercleFinance.com) - Signify a déclaré vendredi anticiper une marge opérationnelle moins élevée que prévu cette année en raison d'une performance décevante au deuxième trimestre.



Dans un communiqué, le spécialiste néerlandais de l'éclairage dit désormais tabler sur une marge d'exploitation ajustée (Ebitda) comprise entre 11% et 11,4% en 2022.



Le groupe prévoyait jusqu'ici une amélioration de 50 points de base par rapport aux 11,6% de marge dégagés l'an dernier.



Vers 12h15, l'action Signify chutait de plus de 8,2% et accusait la plus forte baisse de l'indice AEX, lui-même en hausse de 0,3%.



Depuis le début de l'année, le titre a perdu 19% de sa capitalisation boursière, contre un repli de 9% pour l'AEX.



Sur le deuxième trimestre, sa marge opérationnelle s'est tassée à 9,5%, contre 10,9% un an plus tôt, du fait d'effets devises défavorables et des fortes pressions inflationnistes.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 1,8 milliard d'euros sur le trimestre écoulé, dont une croissance de 5,1% à données comparables.



Pour 2022, le groupe vise toujours une croissance à périmètre comparable comprise entre 3% et 6%.