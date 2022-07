Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify: nouvelle présidente pour la France information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Signify, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage, annonce la nomination d'Isabelle Tribotté au poste de présidente de Signify France au 1er juillet, succédant ainsi à Jean-Luc Lavenir qui était en fonction depuis mai 2017.



Forte de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et de l'énergie, dont 21 ans chez Schneider Electric, Isabelle Tribotté a occupé différents postes de management commercial et marketing. Depuis 2021, elle est également administratrice de différentes sociétés.





Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -0.35%