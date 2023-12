Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify: nouveau président du conseil en mai 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des solutions d'éclairage Signify indique que le président de son conseil de surveillance, Arthur van der Poel, quittera ses fonctions à l'issue de l'AG qui se tiendra en mai 2024, et sera alors remplacé par l'actuel vice-président du conseil, Gerard van de Aast.



Le conseil de surveillance propose aussi la nomination de Jeroen Drost, CEO de SHV Holdings depuis 2016, comme membre pour une période de quatre ans. Il participera aux réunions du conseil en tant qu'observateur jusqu'au vote de l'AG sur sa nomination.



Enfin, sont proposées les reconductions comme membres du conseil de Pamela Knapp (présidente du comité d'audit) pour quatre ans et de Rita Lane pour deux ans, Frank Lubnau n'étant pour sa part pas disponible pour un nouveau mandat.





