Signify: nouveau plan de transition climatique pour 2040

(CercleFinance.com) - Signify a dévoilé mardi son plan d'actions visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici à 2040.



Ses objectifs, validés par le SBTi et sans recours aux crédits de compensation carbone, prévoient une baisse de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3 d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence 2019



A horizon 2040, le spécialiste néerlandais de l'éclairage prévoit de réduire de 90% ses émissions absolues de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3.



Pour ce faire, Signify dit vouloir inciter ses fournisseurs à s'engager en faveur des énergies renouvelables, mais aussi d'électrifier la flotte logistique ou encore d'étendre l'utilisation d'un éclairage LED économe en énergie.



Selon le groupe, l'adoption de l'éclairage LED permettrait de réduire de 1% le total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit la moitié des émissions induites par le trafic aérien.



'Une telle réduction libérerait une quantité d'électricité suffisante pour recharger toutes les voitures électriques actuellement en circulation ou encore alimenter plus de 100 millions de pompes à chaleur', ajoute-t-il.



Depuis 2019, Signify a déjà réalisé une réduction absolue de 50% des émissions de ses gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, incluant également la phase d'utilisation de ses produits (scope 3).





