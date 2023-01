Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify: limite la casse après son avertissement information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 11:34









(CercleFinance.com) - Signify, le leader mondial du marché de l'éclairage, parvient à limiter la casse en Bourse ce jeudi suite à la révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l'exercice 2022.



Invoquant une détérioration 'plus marquée que prévu' de son activité en Chine du fait de la situation sanitaire actuelle dans le pays, le groupe dit tabler sur un repli de 8,8% de ses ventes à périmètre comparable sur le quatrième trimestre.



Conséquence, sa prévision de croissance à périmètre comparable pour l'ensemble de l'exercice 2022 se trouve ramenée à 1,2%, contre un précédent objectif annuel allant de 2% à 3%.



En termes de marges, Signify dit désormais tabler sur une marge opérationnelle ajustée (Ebita) d'environ 10% sur l'ensemble de l'exercice, là encore inférieure à son objectif initial allant de 11 à 11,4%.



Dans le sillage de ces annonces, le titre Signify cédait moins de 3% jeudi à la Bourse d'Amsterdam, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,4% pour l'indice de référence AEX.





Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -3.41%