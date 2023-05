Signify: le titre décroche après des résultats décevants information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - Signify décroche lourdement en Bourse ce mercredi après avoir dévoilé des résultats de premier trimestre inférieurs à des prévisions de marché qui étaient déjà jugées très prudentes.



Son Ebita ajusté sur les trois premiers mois de l'année a ainsi baissé à 149millions d'euros, contre 187 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 161 millions d'euros.



Sa marge d'Ebita s'est, quant à elle, tassée à 8,9% contre 10,5% un an plus tôt.



En données publiées, ses ventes ont baissé de 6,1% à 1,7 milliards d'euros, mais le repli atteint 9,1% en données comparables.



Le spécialiste de l'éclairage a confirmé ses objectifs annuels, tablant toujours sur une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 10,5% et 11,5% sur l'ensemble de l'année.



'L'atteinte de cet objectif demeure néanmoins largement tributaire d'une hausse significative des volumes de ventes sur la seconde partie de l'année, un scénario qui nous semble très hypothétique au vu des craintes actuelles de récession', a réagi un spécialiste de la valeur.



Signify, ancienne filiale de Philips, vend des lampes et des systèmes d'éclairage LED destinés aux foyers, aux bureaux, aux commerces et aux villes.



Suite à cette publication, le titre Signify décrochait de 9,4% mercredi à la Bourse d'Amsterdam.