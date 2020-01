Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : le mandat du CEO prolongé Cercle Finance • 07/01/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Signify a annoncé hier que son conseil d'administration avait prolongé de 4 ans le contrat de son CEO et président du board, Eric Rondolat. Celui-ci occupe le poste de CEO depuis l'introduction en Bourse de la société à Amsterdam en 2016. Par ailleurs, alors que le directeur financier de l'entreprise, Stéphane Rougeot, a annoncé sa décision de partir pour des raisons personnelles, René van Schooten prendra ses fonctions à partir du 1er mars de cette année. Il a également été proposé que ce dernier soit reconduit dans ses fonctions de membre du directoire pour une nouvelle année.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam +0.57%