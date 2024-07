Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Signify: l'objectif de marge va être difficile à tenir information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Signify a de nouveau vu sa marge opérationnelle se tasser au deuxième trimestre, un repli qui vient encore une fois semer le doute quant à la crédibilité de ses objectifs annuels.



Le spécialiste néerlandais de l'éclairage a fait état vendredi d'un bénéfice opérationnel (Ebita) ajusté en baisse de 13% à 118 millions d'euros au titre du trimestre écoulée.



Sa marge d'exploitation, également exprimée en données ajustées, s'est quant à elle contractée à 7,9%, contre 8,3% un an plus tôt, sous l'effet de coûts fixes toujours importants.



Le groupe a malgré tout renouvelé son objectif annuel d'une marge opérationnelle d'une marge comprise entre 10% et 10,5%.



Signify estime en effet que la faiblesse de ses activités d'éclairage pour les professionnels, en Europe comme en Chine, devrait être plus que compensée par la vigueur du marché professionnel en Amérique et celui des particuliers en général.



En Bourse, le titre Signify chutait de 6%, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.





Valeurs associées SIGNIFY 22,74 EUR Euronext Amsterdam -5,88%