Signify : l'arrivée du nouveau directeur financier confirmée

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Signify ont approuvé mardi l'entrée de Francisco Javier van Engelen Sousa au sein du comité de direction du spécialiste de l'éclairage. Les actionnaires du groupe néerlandais réunis en assemblée générale extraordinaire ont validé la nomination de Javier van Engelen, qui prendra le rôle de directeur financier dès aujourd'hui. L'arrivée de van Engelen, qui succède à René van Schooten, était la seule résolution figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

