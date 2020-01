Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : hausse de 2% du bénéfice net en 2019 Cercle Finance • 31/01/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Signify a dévoilé au titre de l'exercice 2019 un bénéfice net en hausse de 2% à 267 millions d'euros et une marge d'EBITA ajustée améliorée de 30 points de base à 10,4% pour un chiffre d'affaires en retrait de 1,8% à 6,25 milliards d'euros (-4,6% en comparable). Le spécialiste néerlandais des solutions d'éclairage propose de verser un dividende de 1,35 euro par action en numéraire au titre de 2019, en progression de 3,8% et représentant un taux de redistribution de 47%. Pour 2020, Signify vise une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITA ajustée et un free cash-flow représentant au moins 6% des ventes, objectifs excluant l'acquisition annoncée de Cooper Lighting Solutions.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -0.14%