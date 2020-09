Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : finalise le plan de rachat d'actions Cercle Finance • 01/09/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le groupe d'éclairage néerlandais Signify a annoncé avoir achevé son programme de rachat d'actions. Du 30 juillet au 31 août, la société a racheté un total de 1,15 million d'actions pour un prix total de 32 millions d'euros. Signify prévoit d'utiliser les actions pour couvrir les obligations découlant de son plan d'actions incitatives à long terme et d'autres plans d'actionnariat salarié.

