Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : en repli en raison de perspectives décevantes Cercle Finance • 29/01/2021 à 12:33









(CercleFinance.com) - Les actions de Signify sont en baisse de près de 2%, alors que l'entreprise a déclaré que son bénéfice net du quatrième trimestre avait augmenté de 39 %, à 137 millions d'euros. Le groupe a déclaré que les ventes trimestrielles ont chuté de 7,4 % à 1,9 milliard d'euros, alors que les ventes comparables ont baissé de 5,9 %. Signify a confirmé ses prévisions à moyen terme pour la période 2021-2023, en tablant sur une croissance annuelle des ventes comparables de 0 à 5 %, ce que les analystes ont jugé 'décevant'. 'Les prévisions pour 2021 sont vagues en ce qui concerne les ventes mais probablement surcompensées par les coûts de gestion', a déclaré UBS.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam -1.40%