Signify : délaissé après ses objectifs 2021-23

(CercleFinance.com) - Signify lâche plus de 5% à Amsterdam, après la présentation par le groupe de solutions d'éclairage de ses objectifs pour la période 2021-2023, et ce malgré un relèvement de sa cible de synergies avec Cooper Lighting de 60 à 100 millions de dollars.

Le Néerlandais prévoit ainsi une croissance des ventes comparables entre 0 et 5% par an, un free cash-flow à plus de 8% des ventes et un ROCE d'au moins 11% sur la période 2021-23, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté de 11 à 13% en 2023.

Concernant l'année 2020, Signify estime qu'il aura réalisé une croissance des ventes comparables entre -13,5 et -13%, un free cash-flow à plus de 11% des ventes et une marge d'EBITA ajusté de 10,2 à 10,6%.