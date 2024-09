Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Signify: dans le rouge, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge après l'analyse négative d'UBS.



UBS souligne le possible rebond technique du titre mais confirme les problèmes structurels du groupe. L'analyste reste à neutre sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 23 E (contre 30 E).



'Les actions ont chuté et la valorisation semble bon marché, ce qui augmente les probabilités de rebond. Structurellement, cependant, les choses restent inchangées. C'est pourquoi nous maintenons notre notation neutre' indique UBS.



Rappelons que le groupe a renouvelé son objectif annuel d'une marge opérationnelle d'une marge comprise entre 10% et 10,5%.



Signify estime en effet que la faiblesse de ses activités d'éclairage pour les professionnels, en Europe comme en Chine, devrait être plus que compensée par la vigueur du marché professionnel en Amérique et celui des particuliers en général.





Valeurs associées SIGNIFY 22,08 EUR Euronext Amsterdam -0,72%