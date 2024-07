Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Signify: création d'une entreprise avec Gila Electric information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Signify et Gila Al Tawakol Electric lancent une coentreprise pour développer une base de fabrication régionale en Égypte.



La nouvelle installation élargira et diversifiera l'empreinte manufacturière de Signify, en capitalisant sur ses solides capacités en Égypte, et étendra la portée et l'accès de l'entreprise à des marchés importants en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.



Gila Electric est un fabricant, distributeur et vendeur de produits électriques de qualité, avec un solide héritage de plus de 50 ans d'expertise en fabrication.



Signify conservera 60 % du capital de la nouvelle entité, Signify Gila Lighting Technologies, et prendra le contrôle opérationnel de l'entreprise. L'entreprise sera située près du Caire, où elle fabriquera des lampes et luminaires LED de pointe. Il devrait être pleinement opérationnel au premier trimestre 2025.



' Nous sommes ravis de nous associer à un acteur régional fort possédant plusieurs décennies d'expérience dans le secteur manufacturier, un accès à des talents de premier plan, un réseau d'approvisionnement solide et une connaissance exceptionnelle du secteur. ' indique le groupe.



Ramy Tawakol, directeur du développement commercial chez GILA Al Tawakol Electric, a ajouté : ' Le site nouvellement créé en Égypte offrira un produit durable, tirant parti de son emplacement stratégique pour une livraison efficace aux clients en Afrique, dans la région MENA et en Europe. '





