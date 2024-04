Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Signify: chute du titre après une nouvelle baisse des ventes information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - L'action Signify chutait de plus de 8% vendredi à la Bourse d'Amsterdam après que le spécialiste néerlandais de l'éclairage a fait état d'une accélération de la baisse de ses ventes au premier trimestre.



Sur les trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires est ressorti à moins de 1,47 milliard d'euros, en baisse de 12,5% en données publiées et en repli de 10,1% à périmètre comparable.



Ce recul marque une dégradation par rapport à la décroissance de l'activité qui avait caractérisé l'exercice 2023, marqué par un repli de 10,8% des ventes en données publiées et de 8,3% en termes comparables.



Si le groupe a réussi à augmenter son bénéfice net à 44 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre 28 millions un an plus tôt, cette dynamique positive est essentiellement due à ses efforts de réductions de coûts.



Dans un communiqué, Signify dit s'attendre à une amélioration en rythme séquentiel de l'évolution de ses ventes à périmètre comparable au cours des mois qui viennent, ainsi qu'à une progression de sa marge opérationnelle.



Sur le premier trimestre, sa marge d'Ebitda ajusté s'est toutefois tassée à 8,3%, contre 8,9% un an plus tôt.



Vers 11h20, le titre Signify reculait de près de 8%, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX 600, alors que l'indice regroupant les valeurs européennes de l'industrie perdait 0,9%.





