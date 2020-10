Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : 'bonne performance' au 3ème trimestre 2020 Cercle Finance • 23/10/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Signify a enregistré une 'bonne performance' au troisième trimestre, malgré les conditions de marché difficiles causées par la pandémie de Covid-19. Grâce à l'éclairage grand public et connecté, les ventes ont augmenté de 12 % pour atteindre 1,7 milliard d'euros, a déclaré la société néerlandaise. Sur une base comparable, qui tient compte des effets de change et de la consolidation, les ventes ont diminué de 8,3 %, a précisé le groupe. Le résultat net du trimestre est passé à 90 millions d'euros, contre 74 millions l'année dernière, aidé par la bonne gestion des prix, qui s'est traduite par une marge opérationnelle plus élevée, a également souligné le groupe. Compte tenu de l'évolution récente de la pandémie, Signify n'a pas fourni de prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2020. 'Compte tenu de l'accélération de la pandémie dans de nombreuses régions, nous restons prudents quant à l'évolution du marché', a déclaré le DG Eric Rondolat.

