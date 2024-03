Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Signify: +3%, Barclays voit 'la lumière au bout du tunnel' information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Signify s'inscrit en hausse lundi suite à un double relèvement de recommandation de Barclays, qui dit voir de la 'lumière au bout du tunnel'.



Vers 12h10, l'action du spécialiste néerlandais de l'éclairage progresse de 3,2%, signant ainsi l'une des plus fortes progressions de l'indice paneuropéen STOXX 600.



Selon Barclays, passé directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 32 euros, le processus de révision à la baisse des prévisions de résultats du consensus est désormais révolu après deux années d'estimations abaissées par le marché.



La banque britannique évoque par ailleurs un profil risque/rendement redevenu intéressant avec une valorisation plancher caractérisée par un PER inférieur à 9x, ainsi qu'un potentiel de revalorisation dû au redressement des indices d'activité PMI.





