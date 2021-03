Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify : 125.000 actions rachetées la semaine passée Cercle Finance • 22/03/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Signify, le spécialiste néerlandais des solutions d'éclairage, indique avoir racheté 125.494 de ses propres actions la semaine dernière, à un prix moyen de 39,43 euros par action, et représentant donc un montant total déboursé de 4,9 millions d'euros. Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions annoncé le 25 février dernier, visant à couvrir ses obligations en termes de plans d'actions d'employés. Il a pour l'heure acquis 537.341 titres pour un montant de 20,5 millions d'euros.

Valeurs associées SIGNIFY Euronext Amsterdam +0.64%