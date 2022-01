Signes d’une hausse possible de la demande de cuivre en Chine pourrait stimuler les ETF connexes

La Banque populaire de Chine a annoncé jeudi qu'elle avait réduit son taux préférentiel pour les prêts à cinq ans.

Les contrats à terme sur le cuivre (HGH2) ont augmenté pour la deuxième journée consécutive pour atteindre 4,5 dollars par tonne sur l’optimisme concernant la demande future de la Chine, le plus grand consommateur de cuivre au monde.

La Banque populaire de Chine a annoncé jeudi qu’elle avait réduit son taux préférentiel pour les prêts à cinq ans, une référence pour les prêts à moyen et long terme, y compris les prêts hypothécaires, de 4,65 % à 4,60 %. C’est la première réduction de ce type depuis avril 2020. Cette mesure devrait aider un secteur immobilier en difficulté après la chute d’Evergrande et stimuler l’activité des consommateurs, qui a ralenti récemment et freiné la demande de cuivre. L’indice Hang Seng Mainland Properties, qui suit les performances des promoteurs immobiliers négociés à la bourse de Hong Kong, a augmenté de 4,64 %. La mise à jour positive pour la plus grande industrie consommatrice de cuivre en Chine s’est reflétée dans la récente tendance à la hausse du métal.

Du côté de l’offre, la production chinoise de cuivre raffiné a augmenté de 7,4 % en glissement annuel en 2021, dépassant 10 millions de tonnes pour la deuxième année consécutive et battant le précédent pic de 2020. En décembre toutefois, la production a baissé de 6,1 %. Pendant ce temps, Barrick Gold, la deuxième plus grande société minière d’or au monde, a annoncé une production préliminaire de cuivre de 415 millions de livres en 2021, soit 9 % de moins qu’en 2020 et dans la fourchette des prévisions de 410 à 460 millions de livres.

Du côté des ETF, les investisseurs n’ont pas encore fait preuve d’un enthousiasme notable à l’égard des ETF sur le cuivre. Depuis le début de l’année, plus de 9 millions de dollars ont été retirés des ETF exposés aux matières premières du cuivre et aux actions des mines de cuivre. Cependant, le Global X Copper Miners ETF (COPX), le plus grand ETF sur les mines de cuivre avec 1,8 milliard de dollars d’actifs, a été le plus performant parmi les pairs du cuivre, générant plus de +10% cette année. Son homologue européen, le Global X Copper Miners UCITS ETF (COPX:LN), a généré des rendements similaires sur la même période.

