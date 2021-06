Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signaux Girod : transféré sur Euronext Growth Paris Cercle Finance • 18/06/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Signaux Girod annonce le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris, sa demande en ce sens ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 16 juin. Le transfert est effectif à compter de la séance de bourse du 18 juin. 'Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à Signaux Girod de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maîtrisant ses frais généraux', explique le fabricant de signalisation routière.

Valeurs associées SIGNAUX GIROD Euronext Paris -0.94%