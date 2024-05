(AOF) - Exail Technologies annonce son premier partenariat pour son équipement de communication embarqué de dernière génération, le WIZY-WAP (Wireless Access Point). Safran, l'un des leaders mondiaux du secteur aéronautique, a sélectionné cette nouvelle solution d'Exail pour l'intégrer dans son système de connectivité en cabine pour l'aviation commerciale. Il sera intégré à la fois dans les nouveaux aéronefs et pour le rétrofit de la flotte actuelle. Exail a achevé ce nouveau produit et lancé sa commercialisation au premier trimestre 2024.

Signature d'un partenariat entre Safran et Exail

