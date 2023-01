Signature d'un accord de licence pour le lancement de la marque Grazia à Singapour et en Malaisie

(AOF) - Reworld Media annonce la signature d'un accord de licence par sa filiale italienne avec Heart Media Group en vue du lancement de la marque Grazia à Singapour et en Malaisie. Récemment acquise par Reworld Media à l'international, la marque Grazia se renforce avec désormais 23 éditions magazine dans le monde et une présence globale dans les 25 pays les plus importants de l'industrie du luxe et de la mode. En tant que premier magazine à s'être exporté à l'échelle mondiale, Grazia atteint une audience globale de 15 millions de lecteurs, 45 millions de visiteurs uniques

La marque atteint aussi plus de 30 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Singapour et la Malaisie sont des marchés stratégiques dans le secteur de la mode en Asie du Sud-Est qui bénéficient d'économies en croissance et réactives. Véritable icone mondiale, Grazia vient parfaitement répondre aux attentes de ses lectrices, internautes et des entreprises en dévoilant les dernières tendances mode, bijoux, montres, beauté, lifestyle et Culture à travers son identité exclusive.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.