par Katie Paul

Le service de messagerie cryptée Signal a annoncé vendredi qu'il allait restreindre la prise de captures d'écran afin d'empêcher les agents d'IA de lire les conversations privées sur les téléphones, avertissant que la tendance de l'industrie technologique à intégrer l'IA dans les appareils grand public portait atteinte à sa capacité à garantir la confidentialité.

Signal, largement considéré par les défenseurs de la vie privée comme un leader de la messagerie sécurisée, a qualifié ses nouvelles protections d'« incomplètes » et a exhorté les fournisseurs de systèmes d'exploitation Apple AAPL.O , Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O à donner aux développeurs d'applications des moyens plus concrets d'empêcher ces agents d'accéder aux données sensibles.

L'entreprise a également appelé ces sociétés à fournir davantage d'informations sur le fonctionnement de leurs agents, afin que les développeurs puissent évaluer les données auxquelles ces bots ont accès et adapter leurs systèmes en conséquence.

Cette initiative reflète les tensions croissantes entre les applications axées sur la protection de la vie privée et les plus grandes entreprises technologiques, qui se livrent à une course effrénée pour déployer des agents IA conçus pour analyser le contenu de l'écran d'un utilisateur et agir en conséquence.

Signal a jugé particulièrement préoccupantes les capacités d'IA directement intégrées aux systèmes d'exploitation, telles que Siri d'Apple et Gemini Intelligence de Google, en raison de leur intégration profonde dans les appareils des utilisateurs.

Les systèmes d'exploitation constituent l'environnement dans lequel Signal et d'autres applications doivent évoluer, a déclaré l'entreprise.

« À l'heure actuelle, ces intégrations d'IA agentique modifient cet environnement d'une manière qui le rend de plus en plus hostile à la vie privée. Il s'agit d'une menace existentielle pour Signal et pour notre capacité à mener à bien notre mission de manière responsable », a-t-elle déclaré dans un article de blog transmis à Reuters avant sa publication sur le site web de Signal.

Afin d'empêcher ces agents d'analyser les messages Signal, le service met en place de nouveaux paramètres bloquant l'accès aux captures d'écran sur les téléphones des utilisateurs et activant ces restrictions par défaut. Les utilisateurs verront s'afficher des fenêtres contextuelles leur proposant de désactiver ces blocages lorsque Signal détectera des tentatives de capture d'écran ou des efforts d'un assistant IA pour accéder à l'écran, selon l'appareil.

Signal avait déjà empêché l'IA Recall de Microsoft de réaliser des captures d'écran sous Windows l'année dernière. L'entreprise a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'offrir de manière fiable de telles protections sur le macOS d'Apple.

CONTOURNER LES PROTECTIONS

Les agents capables d'agir au nom des utilisateurs sont présentés comme la prochaine grande vague de la technologie IA, capables de faire remonter des informations pertinentes issues de différentes applications et d'exécuter de manière autonome des tâches permettant de gagner du temps, telles que répondre à des e-mails, prendre des rendez-vous et effectuer des achats en ligne, sans instructions directes.

Cependant, cette capacité peut permettre de contourner les protections que des applications comme Signal mettent en place pour elles-mêmes.

Reuters a rapporté en début de semaine que l'agent « Muse » de Meta META.O avait réussi à contourner son propre outil officiel « Connector » pour accéder aux messages Signal aussi bien sur un ordinateur Apple que sur un téléphone fonctionnant sous le système Android de Google. Dans les deux cas, Muse a utilisé des autorisations étendues au niveau du système d'exploitation, accordées lors de la configuration initiale de l'application, pour extraire les messages, en exploitant ces autorisations d'une manière que l'utilisateur n'aurait pas pu anticiper.

Sur le macOS d'Apple, par exemple, l'application a combiné les outils d'accessibilité et de capture d'écran de l'ordinateur, détournant les paramètres proposés par Apple aux personnes en situation de handicap pour accéder à Signal, y réaliser des captures d'écran des conversations, extraire le texte de ces images et reproduire les messages au sein de l'application Muse.

Une mise à jour du système d'exploitation publiée cette semaine par Apple a effectivement fermé cette faille spécifique, mais a également introduit un nouvel ensemble d'autorisations destinées aux agents, offrant des fonctionnalités similaires associées à des avertissements supplémentaires pour les utilisateurs.

Meta a répondu au reportage de Reuters en affirmant que les agents doivent voir et interagir avec les ordinateurs des utilisateurs afin de travailler en leur nom, et que Muse ne peut accéder à d'autres applications que par le biais d'autorisations explicitement accordées par les utilisateurs.

Signal a déclaré que les développeurs devraient disposer de moyens simples pour exclure totalement leurs applications de ce type de traitement de données par des assistants IA, en mentionnant spécifiquement la lecture d'écran, les notifications et tout autre accès au système de fichiers.

Ce service, détenu par une fondation à but non lucratif, promet à ses utilisateurs une expérience de messagerie sécurisée en limitant les données stockées sur ses propres serveurs, en renonçant à la publicité et en proposant un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie qu'il ne peut ni accéder aux conversations menées sur son application ni les lire.

Les systèmes d'IA qui analysent les écrans des utilisateurs peuvent compromettre ces protections en extrayant les messages de l'environnement sécurisé de Signal pour les transférer vers n'importe quel autre serveur utilisé par l'agent, a-t-elle indiqué dans son message .

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