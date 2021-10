Sienna Investment Managers va prendre le contrôle du gérant de Malakoff Humanis

(AOF) - Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers (anciennement Sienna Capital) sont entrés en négociation exclusive en vue de bâtir un partenariat stratégique de long terme dans le domaine de l’épargne retraite et de l’épargne salariale. Concrètement Sienna Investment Managers, filiale à 100% de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), le holding des familles Frère et Desmarais, va prendre une participation majoritaire dans MH GA, la société de gestion de Malakoff Humanis, qui compte 20 milliards d'euros d’actifs sous gestion.

L'ambition de ce rapprochement est de faire émerger un leader de l'épargne en France.

Dans un communiqué, Malakoff Humanis indique souhaiter développer son activité d'épargne retraite et d'épargne salariale, et renforcer ses compétences dans le domaine de la gestion d'actifs en s'appuyant sur un partenariat avec Sienna.

Sienna Investment Managers est présente à Luxembourg, à Londres et, depuis le printemps 2021, à Paris, Hambourg, Amsterdam, Madrid et Séoul.

Sienna a récemment procédé à l'acquisition de L'Etoile Properties, gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'immobilier.

Sienna gère 10 milliards d'euros (dont 2,7 milliards de capital permanent ou ANR) pour le compte de son actionnaire GBL ainsi que de clients internationaux, principalement au travers d'actifs immobiliers, d'investissements dans des fonds du marché privé ainsi qu'au travers d'investissements directs en fonds propres dans des sociétés non cotées.