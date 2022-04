Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SiemensEnergy: va produire des électrolyseurs à Berlin information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé hier que ses modules d'électrolyse, soit les pièces maîtresses de sa technologie hydrogène, seraient produits à Berlin, sur le site d'Huttenstrasse, à compter de 2023.



De nouvelles lignes de production pour les électrolyseurs vont être installées sur environ 2 000 mètres carrés pour un coût d'environ 30 millions d'euros. Et l'électricité utilisée dans la fabrication de l'électrolyseur proviendra entièrement d'énergies renouvelables, assure Siemens Energy.



Aujourd'hui, le site de Berlin fabrique principalement des turbines à gaz pouvant déjà être exploitées avec jusqu'à 50 % d'hydrogène. La société estime que leur fonctionnement complet avec hydrogène devrait être possible à horizon 2030.



Siemens Energy met désormais en commun son expertise dans ces deux domaines à Berlin pour assurer une transition énergétique fiable et réussie vers un nouveau mix énergétique.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +0.72%